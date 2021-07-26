Специалисты департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска провели объезд объектов строительства подведомственных организаций.

Сегодня в парке имени Юрия Гагарина ведется строительство МФЦ «Космопорт», где разместятся кинотеатр, фудкорт и детские развлекательные зоны. На объекте ежедневно трудятся около 40 человек. Сейчас рабочие проводят настройку внутренних систем и чистовую уборку помещений. Основные же силы направлены на монтаж сложного фасада. Это особая конструкция с использованием иллюминации, которая еще ни разу не применялась в Хабаровске. Как рассказал заведующий сектором городского департамента муниципальной собственности Александр Шамонов, работы на объекте идут по графику.

Следующей точкой объезда стал ЖК «Пионерский», где ООО «Фонд жилищного строительства» достраивает третий многоквартирный дом комплекса. Сотрудники администрации убедились, что в выходной день работы не останавливаются: на объекте трудятся 65 человек — чуть меньше, чем в будни. Сейчас здесь ведется обустройство подземной стоянки, заливка стяжки пола в квартирах, укладка плитки и штукатурка стен в местах общего пользования, устройство кровли, фасадные работы (монтаж керамогранита и витражей балконов).

«На этой неделе строители приступят к благоустройству территории. Частично будет производиться демонтаж ограждения стройпощадки. Стройка набрала хороший темп. Дом будем сдавать в конце этого года», — отметил Александр Шамонов.

Также проинспектировали ход возведения ЖК «Березки» (3-й этап строительства). Здесь жилье строится с опережением графиков. В этом году планируется сдать в эксплуатацию еще три дома. Параллельно на соседнем участке ведутся работы по строительству еще четырех домов жилкомплекса (1-й этап строительства), которые планируется сдать в 2022 году.