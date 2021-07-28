Краевые власти намерены нарастить темпы ремонта дорог, а также усилить контроль за исполнением дорожных контрактов. Благодаря этому они рассчитывают получить дополнительное федеральное финансирование. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства региона Роман Мирошин в ходе контрольного объезда объектов, ремонтируемых в Хабаровске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Вместе с министром в объезде приняли участие представители мэрии, общественного совета при профильном ведомстве, члены Народного совета и ОНФ.

Сначала комиссия осмотрела объекты, на которых работы уже завершились. На улице Гамарника от Слободской до Запарина подрядчик отремонтировал участок протяженностью 840 метров. Здесь дорожники на отдельных участках заменили основание, уложили новый асфальт и нанесли разметку, на что было потрачено 16,7 млн рублей.

Ремонт улицы Геодезической от Промывочной до переулка Шмаковского также уже завершился. За 8,1 млн рублей в нормативное состояние привели участок в 630 метров. Подрядчик частично заменил основание, установил бортовые камни и водопропускные трубы, уложил два слоя асфальта и обновил дорожную разметку.

После этого участники объезда осмотрели участки Березовского шоссе и автодороги «Подъезд к пос. имени Горького», где продолжается ремонт в рамках нацпроекта. На Березовском шоссе в этом году приведут в порядок 5,8 км дорожного полотна. На это будет направлено 142 млн рублей. Ремонтная бригада выполнит стандартный перечень работ. Однако комиссия отметила особенности нового покрытия этой автодороги. Здесь уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, который отличается повышенной прочностью и выдерживает интенсивный трафик, в том числе большегрузных автомобилей. Также на магистрали установят новый светофор.

– Сегодня работы по нацпроекту ведутся у нас по графику, а по некоторым объектам даже идем с опережением. В этом году изначально планировался ремонт 77 участков улично-дорожной сети, но из-за экономии средств в ходе аукционов мы сможем сделать 83 объекта протяженностью почти 60 километров, из них 28 завершены, 25 – в работе, – отметил начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.

Последней точкой объезда стала автодорога «Подъезд к поселку им. Горького». Здесь подрядчик уложит новое покрытие, обустроит автобусные остановки, отремонтирует трубы, съезды и примыкания к трассе. Всего будет приведено в нормативное состояние более 4,8 км дороги, на это потребуется 73 млн рублей.

– Сейчас реконструкция ведется в ускоренном режиме, и это видно. В этом году благодаря Михаилу Дегтяреву, который уделяет этому особое внимание, мы получили дополнительные средства не только на объекты нацпроекта, но и на краевые дороги. Динамику, думаю, сохраним. Вовремя освоим деньги, выполним километраж и сможем претендовать на увеличение федерального финансирования. К слову, качество исполнения мы регулярно проверяем, в том числе с участием общественников. Подрядчики сегодня знают, как быстро мы выписываем им гарантийные предписания, – отметил министр Роман Мирошин.

Напомним, что в этом году на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» Хабаровский край получил 2,6 млрд рублей. За счет этих средств в регионе отремонтируют более 130 дорог. Кроме того, из резервного фонда Правительства РФ краю дополнительно направлено 800 млн рублей. Эти средства будут распределены на ремонт региональных дорог (650 млн рублей) и дорог местного значения (150 млн рублей).