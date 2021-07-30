В Хабаровском крае подвели итоги реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в первом полугодии. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г., количество введенных в эксплуатацию жилых площадей увеличено более чем в 2 раза и составило 154,6 тыс. квадратных метров: 113,2 тыс. в многоквартирных домах, 41,4 тыс. в индивидуальных. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Результат обеспечен благодаря комплексной и системной работе в строительной отрасли, в том числе с проблемным долгостроями. В их числе дома компаний «Гринвилль» и RiverDay, которые также получили акты ввода домов в эксплуатацию.
В краевом минстрое по поручению главы региона ведется комплексная работа с застройщиками. Определены площадки под перспективное жилищное строительство. Это 6-й и 7 микрорайоны (северная часть регионального центра), микрорайон «Ореховая Сопка», а также территории в районе ДОСААФ, переулка Брянский и улицы Связная. Суммарно здесь планируется возвести до 3,7 млн кв. м жилья.
Застройщиков краевые власти поддерживают финансово. Речь идет о субсидировании затрат по комплексному освоению и развитию территорий. Так, на краевые средства в микрорайоне «Березки» возведена котельная, к которой уже подключено несколько новостроек. Кроме того, специалисты краевого ведомства помогают строительным компаниям в получении необходимых разрешительных документов, снижая тем самым административные барьеры.
По мере возрастания объемов строительства компании сталкиваются с проблемой нехватки материалов – щебня, кирпича, песка, а также с их удорожанием, в том числе за счет логистических затрат. Поэтому в регионе введется работа по расширению ассортимента выпускаемых строительных материалов, запуску новых производств крупнопанельного домостроения.
– В Хабаровском крае стоит цель вводить миллион квадратных метров жилья в год. Земля есть, энергоносители есть, есть люди – профессионалы в строительстве, есть производства. Но имеющиеся мощности не могут покрыть потребность в миллионе квадратных метров нового жилья в год. Поэтому в конце осени прошлого года мы подошли к этому вопросу комплексно, чтобы параллельно строить и крупнопанельные дома, и кирпичные, и развивать индивидуальное жилищное строительство, – отметил Михаил Дегтярев.
В настоящее время в крае работает 221 предприятие по производству строительных материалов. При этом, как отмечают в региональном минстрое, регион располагает достаточным потенциалом, чтобы в перспективе обеспечить строительными материалами и соседние регионы. В первую очередь речь идет теплоизоляционных материалах, керамическом кирпиче, щебне, железобетонных изделиях.
Сейчас в краевой столице реализуется инвестиционный проект по созданию домостроительного комбината «Прогресс» для обеспечения железобетоном точек комплексной застройки. Объем вложенных инвестиций составит более 500 млн рублей, планируется создание 150 новых рабочих мест.
Эта запись была опубликована 30.07.2021в 11:14. В рубриках: Общество.
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