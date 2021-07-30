В Краевом детском центре «Созвездие» в режиме конференцсвязи прошла лекция, посвященная раздельному сбору мусора. Ее слушателями стали более 50 школьников – участников профильной смены «Экология». Обучение провели первый заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Анжелика Миронова и председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Владимир Сидоров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Юным экологам рассказали о правилах раздельного сбора отходов, последствиях безответственного обращения с мусором. Школьники узнали, почему опасно сжигать мусор самостоятельно, как долго разлагаются разные отходы, как устроены полигоны их захоронения.

– Лекция была направлена на формирование у детей основного навыка обращения с отходами и понимания: все, что можно переработать – надо сортировать, – сказал Владимир Сидоров.

Новые знания школьники сразу могут применить на практике: КДЦ «Созвездие» участвует в реализации образовательно-просветительского проекта «Дели на три». В корпусах центра установлены контейнеры для сбора батареек и макулатуры, пищевые (органические) отходы собирают в столовой.

– Хабаровский край делает успешные шаги в формировании культуры раздельного сбора ТКО. В крае оборудовано 346 контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Ежемесячно около 55 тонн пластика и 115 тонн бумаги отправляется на переработку, – отметила первый заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Анжелика Миронова.

В просветительских мероприятиях, организованных министерством ЖКХ края, участвуют различные группы населения: от школьников и молодежи до граждан «серебряного возраста».

Напомним, все желающие могут сформировать важные навыки рециклинга, используя бесплатное приложение «Сортируй и спасай», которое можно установить через AppStore или PlayMarket.