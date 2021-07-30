Новый Байкальский тоннель на Байкало-Амурской магистрали, соединяющий Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, открылся в Бурятии. Старт движению по новому тоннелю в режиме видеоконференции дал Президент России Владимир Путин. С вводом крупнейшего объекта модернизации БАМа его пропускная способность возрастет в 5 раз – с 17 до 85 пар поездов в сутки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– Новый Байкальский тоннель – ключевая часть проекта по расширению пропускной способности западного сектора БАМа. Его запуск и строительство второго пути на участке «Дельбичинда – Дабан» позволят в 2,5 раза увеличить его провозную способность пар поездов в сутки. А по окончании полного комплекса работ на участке «Лена-Восточная – Таксимо» в конце текущего года пропускная способность участка будет увеличена с 16 до 20 пар поездов в сутки, – отметил вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Тоннель пересекает Байкальский хребет. Его строительство началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. В отличие от старого однопутного тоннеля, построенного в 1985 году, новый участок – двухпутный. Благодаря этому кратно увеличивается пропускная способность перегона.

По словам главы ОАО «РЖД» Олега Белозерова, при строительстве были приняты уникальные решения: проложили безбалластный путь, а на портале установили автоматические двери, благодаря чему круглый год будет поддерживаться постоянная температура.

Модернизация БАМа имеет серьезное значение для всего Дальнего Востока в целом, и для Хабаровского края в частности. Об этом ранее в рамках «Прямой линии» заявил врио губернатора Михаил Дегтярев.

– Это большие деньги, которые будут генерировать здесь и налоги, и доходы граждан. Только в этом году в границах края планируется провести работы на общую сумму около 28,1 млрд рублей. Развитие инфраструктуры Восточного полигона позволит увеличить провозную способность с 43,3 млн тонн в 2021 году до 81,8 млн тонн в 2025 году. Кроме того, есть и социальная составляющая. В ближайшее время мы подпишем с руководством ОАО «РЖД» соглашение о социально-экономическом партнерстве, с ДВЖД, как дочерней компанией, такое соглашение уже заключили. По этой программе будем совместно в течение ближайших пяти лет модернизировать социальную сферу. Это десятки школ, котельных, ФАПов, – сообщил Михаил Дегтярев.

Отметим, новый Байкальский тоннель – одно из крупнейших искусственных сооружений России. Глубина заложения тоннеля составляет 300 метров, длина – 6682 метров. Высота породы над тоннелем достигает 298,4 метра. На строительстве было задействовано 1500 человек и более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств.