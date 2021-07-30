Выпуск дезинфицирующих средств для медицинских учреждений наладит в Хабаровском крае местный производитель. Это позволит больницам региона уйти от закупок антисептиков в других регионах и сэкономить бюджетные средства. При поддержке краевых властей ООО «Инженерно-технологический центр «Синтез Плюс»» уже получило грант на прохождение добровольной сертификации и регистрации. Поставить производство на поток предприятие планирует уже к концу этого года.

– От «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» мы получили 6 млн рублей. Часть средств уже потратили на подготовку технической документации для прохождения экспертизы, оплатили услуги НИИ Дезинфектологии, предполагающие испытания и исследования образцов. Оставшиеся средства пойдут на закупку опытных партий для проведения заключительного этапа исследований. После прохождения сертификации и получения регистрационного удостоверения мы сможем реализовывать дезинфекторы в медицинские учреждения края, – рассказал генеральный директор предприятия Сергей Ан.

Также компания рассчитывает получить заем в размере 10 млн рублей под 5% годовых по линии краевого Фонда развития промышленности. Эти деньги пойдут на закупку необходимых материалов и запуск серийного производства дезинфицирующих средств для нужд медучреждений: дезинфекторов для обработки поверхностей, инструментов, медицинских отходов, а также кожных антисептиков. Эта продукция эффективна и в борьбе с вирусами, в том числе COVID-19.

– В этом секторе промышленности функционируют, как правило, небольшие компании. И они не готовы тратить порядка 1 млн рублей и ждать от трех месяцев до года, чтобы пройти регистрацию одной позиции дезсредства. Важно, что у нас в крае такой производитель появился. А это значит, что лечебным учреждениям региона не придется тратить дополнительные деньги на закупку подобных товаров в других субъектах. Соответствующие налоги также останутся в регионе. По линии министерства производителю оказывается вся необходимая поддержка, – прокомментировал начальник отдела модернизации промышленных предприятий министерства промышленности края Денис Завгородний.

Отметим, на сегодняшний день в крае действует две компании, занимающиеся изготовлением и продажей дезинфицирующих средств – ООО «Нимфа» и ООО «Инженерно-технологический центр «Синтез Плюс»». С началом пандемии предприятия при содействии регионального минпрома оперативно перепрофилировали производство под выпуск кожных антисептиков и полностью покрыли потребность в этом виде продукции в регионе.