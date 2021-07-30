В настоящее время на территории города отсутствуют места содержания животных, соответствующие требованиям законодательства.

«1 июля вступил в силу свод правил «Приюты для животных. Правила проектирования», утвержденный приказом Минстроя и ЖКХ РФ, который предусматривает необходимость разработки проекта для строительства приюта для животных без владельцев и устанавливает единые правила создания мест содержания собак и кошек», — рассказал главный специалист управления ЖКХ и ЭЖФ Алексей Давыдов.

Сегодня правом создания мест содержания безнадзорных животных наделены органы государственной власти в субъектах.

В Хабаровске под приют предложен участок в границах улиц Победы, Воронежской, Березовского шоссе. Площадка находятся в зоне теплоснабжения ТЭЦ-3, также есть возможность подключения других коммунальных сетей. Администрацией города проведены расчеты стоимости инженерных изысканий и проектирование места, рассчитанного на 400 бездомных животных. Стоимость оценивается в 2,3 миллиона рублей.

«Сегодня мы обратились в правительство региона с предложением предусмотреть в бюджете края на 2022 год затраты на проектирование приюта для животных без владельцев на эту сумму», — отметил спикер.

В соответствии с методикой расчетов нормативов, утвержденной правительством Хабаровского края, затраты на проектирование, в том числе на инженерные изыскания, предоставляемые муниципалитетам, не включены в бюджет. Выделение субвенции из краевой казны возможно после внесения изменений в методику расчета нормативов.

«По информации правительства, данный вопрос планируется рассмотреть на заседании рабочей группы по реализации данного закона. В случае выделения средств выполнить подготовку документации можно в течение 2022 года», — резюмировал Алексей Давыдов.