Новое жилье предоставляется благоустроенным и соответствует всем требованиям для комфортного проживания.

В 2021 году в адресную программу Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 июля 2017 года, были внесены изменения, касающиеся сокращения сроков ее реализации. Завершить процесс необходимо до конца 2022-го вместо 2025 года.

«В настоящее время программа в Хабаровске реализуется путем приобретения благоустроенных жилых помещений. В этом году приобретено 22 квартиры, в планах — еще 26 жилых помещений», — рассказал консультант управления жилищного фонда и приватизации жилья Павел Бухальцев.

В первой половине августа на торговой электронной площадке «Росэлторг» планируется размещение 18 закупок по приобретению благоустроенных квартир. При расчете начальной максимальной цены контракта стоимость 1 квадрата составила: для двухкомнатных — 88 088,97 рублей, для трехкомнатных — 82 465,10 рублей, для четырехкомнатных — 82 099,32 рублей.

Принять участие в аукционе и продать квартиру в муниципальную собственность может любое физическое либо юридическое лицо. Квартиры должны быть отремонтированными, а также соответствовать санитарным нормам и техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

Для получения более подробной информации о требованиях к приобретаемому жилому помещению, условиях участия в закупке граждане могут обратиться в управление жилищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска по телефонам: 41-99-75, 41-98-57, 41-98-51.