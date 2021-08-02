Арт-объект появился на Комсомольской площади. Простоит стела до окончания Паралимпийских игр. Они начнутся 24 августа и завершатся 5 сентября.

«На стеле изображены олимпийские кольца, герб Хабаровска и уже ставший известным хэштег #wewillrocyou. На ее фоне смогут сфотографироваться все желающие и направить свои снимки в социальные сети, тем самым поддержав россиян», – сообщила подробности о новом арт-объекте Елена Лагошина, заместитель мэра по социальным вопросам.

Стела оснащена подсветкой, поэтому сделать с ней фотографии можно не только днем, но и в вечернее, и в ночное время. Следить за ее сохранностью будут в круглосуточном режиме.

«По периметру Комсомольской площади установлены видеокамеры, неподалеку есть пункт полиции. Есть надежда, что горожане и гости города, бережно отнесутся к символу этой Олимпиады», – рассказал директор департамента муниципальной собственности Евгений Соловьев.

В Хабаровске работает 20 видеоэкранов, на которых транслируют победителей и призеров Олимпиады.

«Переживают за олимпийцев и хабаровские спортсмены. Например, боксеры собирались вместе, чтобы посмотреть бои Андрея Замкового, нашего земляка и зрелищного бойца. На этой Олимпиаде он занял 3 место», — сообщил Александр Леонов, начальник управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.