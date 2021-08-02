Паводки в Хабаровском крае продолжают оставаться в зоне особого внимания у спасателей и властей. Буквально неделю назад Верхнебуреинский район отразил вторую волну подтоплений, как снова гидрологи прогнозируют там новую угрозу. По информации Дальневосточного УГМС, после интенсивных дождей вода скопилась в бассейнах Верхнего Амура, Зейского и Бурейского водохранилищ, что предопределяет ее движение вниз по течениям рек. В итоге уже к 4–6 августа угроза возникнет в Верхнебуреинском районе, а ко второй декаде августа вода может активно расти и в Амуре.

– В настоящее время возобновился рост уровней воды в реках Бурея, Ниман, Нимелен. В Верхнебуреинском районе есть вероятность подтопления дорог, посевов в поселке Усть-Ургал. К 4–6 августа здесь возможны отметки в пределах 950–1050 см, что близко к критическим значениям. Опасные явления у населенного пункта начинаются от 1100 см, – пояснили в комитете правительства края по гражданской защите.

По состоянию на 2 августа, интенсивные подъемы воды на 40–186 см за сутки наблюдаются на Верхнем и Среднем Амуре, а также в некоторых реках Амурской области. К примеру, у Благовещенска 5-6 августа прогнозируются уровни 700–750 см, при этом опасные явления там возникают уже при 720 см. Во второй декаде августа гребень волны подойдет к территории Хабаровского края. Гидрологи формируют прогнозы его прохождения на Нижнем Амуре.

Между тем, очередная волна амурского паводка, которая проходит сейчас у краевой столицы, не превышает планку неблагоприятных явлений. На утро понедельника уровень у Хабаровска был 433 см, и в ближайшие сутки существенных его изменений не ожидается. В зоне паводка сейчас находятся лишь 115 огородов на левобережье Амура. У Комсомольска-на-Амуре уровень снизился до 407 см.

В Верхнебуреинском и других районах края власти и спасатели продолжают круглосуточно следить за обстановкой. В состоянии готовности находится группировка сил и средств, в которую входит около 5 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники. Жителям региона напоминают, что в этот трудный период необходимо соблюдать меры личной безопасности, тщательно следить за детьми, не отпускать их к водоемам. А тем, кто проживает в зоне возможной ЧС или имеет там дачу, рекомендуется вовремя позаботиться об имуществе. В случае ситуации, угрожающей жизни и здоровью, нужно срочно звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.