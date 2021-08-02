Сегодня о приобретении квартиры думает более четверти хабаровчан (26%) и 16% жителей Владивостока, выяснила дочерняя компания Сбербанка СберСтрахование, опросив жителей городов с населением от 500 тыс. человек. Большинство из них ориентируются на “однушки” на вторичном рынке и рассчитывают потратить на новое жилье в среднем около 1,9 млн рублей.

Больше всего россиян, которые рассматривают покупку новой квартиры, живут в Саратове и Пензе — положительно на этот вопрос ответили около 30% семей. Высок интерес к покупке городской недвижимости также в Хабаровске (26%). Во Владивостоке он несколько меньше — на уровне 16%.

61% опрошенных россиян собираются покупать квартиру на вторичном рынке. Исключение составляют жители Хабаровска — здесь 51% респондентов заявили, что больше заинтересованы в новостройках. Во Владивостоке интерес к первичному и вторичному рынкам разделился поровну.

Самой большой популярностью традиционно пользуются однокомнатные квартиры. Это объясняется относительно низкой ценой такого жилья, а также тем, что покупателями недвижимости часто становятся молодые люди. На “однушки” сейчас ориентируются более половины (53%) респондентов. Еще треть россиян (33%) прицениваются к “двушкам”, 13% — к “трёшкам”.

На однокомнатную квартиру опрошенные в среднем по стране готовы потратить 1,9 млн рублей, на двухкомнатную — 2,8 млн, а на трёхкомнатную — 3,8 млн рублей. При этом ожидания по цене одного квадратного метра жилья в среднем по России составляют 60,2 тыс. рублей. Больше готовы заплатить москвичи – 158,2 тыс. рублей за квадратный метр. Высокие ценовые ожидания также у жителей Владивостока (105,6 тыс.) и Хабаровска (83,3 тыс.).

В ипотеку купить квартиру планируют 35% опрошенных россиян, остальные рассчитывают на собственные накопления, займы от друзей и финансовую поддержку родственников. При этом если при покупке квартиры в ипотеку страхование будущего жилья обязательно, то собственное жилье страхуют в среднем около 8% респондентов. Самые высокие показатели по проникновению добровольного страхования частично совпадают с регионами с самым «дорогим» квадратным метром. В Москве полис страхования жилья имеют 15% опрошенных, в Санкт-Петербурге — 13,9%, в Казани — 12,3%, в Самаре — 11,1%, в Челябинске — 10,2%, во Владивостоке – 9,5%.

Исследование показало, что практически во всех крупных и средних российских городах основная часть потенциальных покупателей квартир — это местные жители, их доля составляет 84% в среднем по стране. Даже в столице, вопреки расхожему мнению, 85% спроса формируют москвичи. Покупка жилья – долгосрочная инвестиция, требующая большого объёма финансовых ресурсов. В случае, если с квартирой что-то произойдет, новых затрат не избежать. Однако страховка поможет защитить себя от непредвиденных расходов. Например, за первые 6 месяцев 2021 года общая сумма выплат по программам страхования недвижимости, в том числе, ипотечной в СберСтраховании возросла на 14% и превысила 0,5 млрд рублей.

Денис Кузьмин

Директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка

Покупка новой квартиры всегда являлась делом ответственным и требующим немалых вложений: большинству приходится копить на жилье не один год или брать ипотеку. Естественно, ни один владелец новой квартиры не захочет нести еще и дополнительные расходы на ремонт, если его, например, затопят соседи. Страховой полис поможет избежать такой ситуации и покроет все убытки в случае неприятностей.