Хабаровскому краю выделено дополнительное финансирование на охрану лесов от пожаров. После обращения врио губернатора края Михаила Дегтярева в Правительство РФ региону выделили субвенцию в сумме 158,5 млн рублей. Эти средства пойдут непосредственно на тушение пожаров, а также на организацию авиапатрулирования, с помощью которого лесоохрана выявляет новые очаги.

— В начале года мы уже получали 32,6 млн рублей на тушение и 111,3 млн рублей на мониторинг пожарной опасности. Но этих средств не достаточно. Сейчас полученные деньги серьезно усилят наши возможности, — рассказал и.о. начальника отдела краевого комитета лесного хозяйства Владимир Летута.

Из 158,5 млн рублей на тушение пожаров предполагается направить 103,3 млн рублей. Оставшуюся сумму в 55,2 млн рублей выплатят организациям, предоставляющим воздушные суда для патрулирования лесов.

Напомним, сегодня в Хабаровском крае на землях краевого лесного фонда тушат три природных пожара. Очаги возгораний, возникшие в Советско-Гаванском районе, ликвидируют 119 человек личного состава, привлечено 39 единиц техники. В этом году благодаря оперативной работе лесоохраны пожаров в сравнении с прошлым годом в 1,2 раза меньше. До 90% всех возгораний пожарные успевают тушить в течение первых суток.