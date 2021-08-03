312 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 311 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 282

Хабаровский район – 26

Комсомольск – 4

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1992 койки. Свободно 558. На лечении находится 22 тяжелых пациента, 15 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 255 189 жителей края, полностью завершили вакцинацию 184 852 человека.

Всего на лечении находится 5 899 человек. В том числе 1434 стационарно, 4 465 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 085 случаев Covid-19. 59 554 человека выздоровело.