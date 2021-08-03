312 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 311 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 282
Хабаровский район – 26
Комсомольск – 4
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1992 койки. Свободно 558. На лечении находится 22 тяжелых пациента, 15 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 255 189 жителей края, полностью завершили вакцинацию 184 852 человека.
Всего на лечении находится 5 899 человек. В том числе 1434 стационарно, 4 465 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 085 случаев Covid-19. 59 554 человека выздоровело.
Эта запись была опубликована 03.08.2021в 10:31. В рубриках: Медицина.
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