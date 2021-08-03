Вывоз мусора сегодня организован в переулке Рельефном, 2.

Как рассказал главный специалист комитета по управлению Кировским районом Андрей Севастьянов, всего с начала года убрано 56 свалок, однако на некоторых улицах они появились повторно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Работы проводятся в частном секторе, где мусор мы вывозим ежегодно. Это место немноголюдное, поэтому в овраг рядом с безымянным ручьем скидывают отходы жители как близлежащих домов, так многоэтажек со стороны улицы Бойко-Павлова», — сказал он.

Частные дома в границах улицы Бессарабской и переулка Рельефного переведены на пакетированный сбор отходов. Вывоз специальных желтых пакетов здесь осуществляется по средам. Стоимость емкости для мусора составляет 78 рублей. В эту сумму включены все расходы по вывозу и утилизации.

«Я 30 лет живу в этом районе. И постоянно сюда кто-то приносит хлам, устраивая свалку. Иногда получалось спугнуть людей с мешками, но выследить всех достаточно сложно. На протяжении многих лет пишу в комитет, чтобы в очередной раз наняли людей, которые смогут сделать это место чистым», — поделился хабаровчанин Виталий Исаченко.

Из оврага рядом с жилыми домами рабочие подняли элементы строительных материалов, старую бытовую технику, мешки с бытовыми отходами, пластик и другой мусор. Специалисты комитета по управлению Кировским районом призывают горожан бережно относиться к месту, где они живут. В случае если будет установлен факт складирования мусора, частное или юридическое лицо могут оштрафовать.