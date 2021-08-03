Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования в преддверии 1 сентября регулярно проверяют сотрудники управления образования. Внимание обращают на санитарное состояние, антитеррористическую защищенность, пожарную и дорожную безопасность, а также состояние пищеблоков, медицинских кабинетов, спортивных залов, стадионов и снарядов для занятий физкультурой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В настоящее время в заведениях обеспечена безопасность: установлены автоматические пожарные и охранные сигнализации, «тревожные кнопки», системы видеонаблюдения», – рассказал Александр Бурнос, и.о. руководителя МКУ «Дирекция по содержанию основных фондов отрасли «Образование».

На подготовку учреждений к новому учебному году в бюджете отрасли «Образование» на 2021 год предусмотрено 93,7 миллиона рублей.

«Деньги идут на ремонт кровель — 16,5 миллионов рублей. За эти средства приведут в порядок крыши на 39 объектах. В 10 школах и детских садах частично восстановят ограждения на сумму 6,1 миллиона рублей. Немалая часть средств – около 32 миллионов рублей — пойдет на текущий ремонт помещений. Также к началу учебного года на ряде объектов предстоит выполнить электромонтажные работы, наладить освещение и системы отопления», — добавил Александр Бурнос.

Также отрасли в этом году будет выделено дополнительно 30 миллионов рублей. Их направят на ремонт пищеблока в детском саду «Родничок», благоустройство территорий дошкольных учреждений № 206 и №207, работы по системе отопления в 184-м детсаду. Кроме того, в 6 учреждениях общего и дошкольного проведут ремонт кровель, а в ряде школ — реконструируют спортивные залы и площадки.

Новый учебный год продолжится с учетом всех мер профилактики COVID-19. Все муниципальные школы и детские сады приобрели средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. Сейчас проходит проверку оборудование по обеззараживанию воды. Помимо этого, приобретаются дополнительные рециркуляторы воздуха