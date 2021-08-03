Реализация мероприятий по содействию занятости жителям региона продолжается в Хабаровском крае. Одно из направлений – поддержка граждан, планирующих открыть собственное дело. Так, в центре занятости населения города Вяземский состоялась защита десятого, заключительного в этом году, бизнес-плана в рамках краевой программы «Оказание содействия самозанятости безработных граждан». Проект по организации точки быстрого питания успешно защитил Евгений Джафаров.

– В этом году 10 безработных жителей Вяземского района подали на рассмотрение свои бизнес-планы, 9 из них успешно защитились и зарегистрировались в налоговой инспекции в качестве индивидуальных предпринимателей. Каждый участник программы получит стартовый капитал в сумме 144 тысячи рублей. Главное ее условие, которое обязаны выполнить получатели господдержки – не менее двух лет осуществлять заявленную в бизнес-планах предпринимательскую деятельность, – рассказала директор районного Центра занятости Юлия Белуха.

Наиболее популярной у самозанятых граждан стала сфера услуг – изготовление и продажа домашней выпечки, информационные технологии, фотостудия, установка оград и защитных ограждений, салон красоты, выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы, пчеловодство, производство теплиц и ритуальное агентство.

Например, житель поселка Дормидонтовка Алексей Кравцов, благодаря участию в программе, начал оказывать населению Вяземского района услуги по строительству. Раньше он работал прорабом в одном из сельских предприятий ЖКХ, а когда оно обанкротилось, принял решение начать собственный бизнес и обратился в центр занятости. Пригодился опыт работы в ЖКХ, а от вяземцев уже регулярно поступают заказы на строительство веранд и заборов.