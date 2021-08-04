Молодых ученых края приглашают попробовать свои силы в молодежном конкурсе в области науки и техники «Надежда России». Его лауреаты получат вознаграждение до 150 тысяч рублей, а также шанс быть выдвинутыми на премию Президента России в области науки и техники и инноваций для молодых ученых. Конкурс проводит Российский Союз научных и инженерных общественных объединений (РосСНИО). Заявки принимаются до 15 октября.

– Премия «Надежда России» является высшим признанием научно-технической общественности страны заслуг молодых ученых и специалистов в развитии научно-технического прогресса. Звание лауреата премии подтверждает уникальные компетенции молодых деятелей науки, разработчиков новых продуктов, развивающих технический прогресс. Участие в конкурсе позволит ребятам не только показать свои труды, но и откроет новые возможности для развития отдельных регионов или всей страны благодаря реализации их идей, – сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.

Присуждается молодежная премия за высокие научно-технологические достижения по приоритетным для России направлениям. Среди номинаций конкурса передовые цифровые технологии и роботизированные системы, экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, высокотехнологичное здравоохранение, противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, а также киберугрозам, создание интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем и другие.

Потенциальные участники могут выдвигать на премию как индивидуальные проекты, так и коллективные работы. При этом возраст кандидата не должен превышать 35 лет на дату подачи заявки. С подробной информацией и положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте.

Награждение победителей приурочено к празднованию Дня российской науки и состоится в начале следующего года. Лауреаты получат медали, дипломы и денежные премии в размере 100 тысяч рублей – индивидуальному победителю конкурса и 150 тысяч рублей – творческому коллективу победителей.