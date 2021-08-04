Заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве региона. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отметило небольшое снижение уровня заболеваемости, но, в целом, показатели остаются достаточно высокими. В регионе было зарегистрировано 2245 новых случаев COVID-19 против 2307 на предыдущей неделе.

Поступила крупная партия однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в объеме 13900 доз. Ее распределят между всеми медицинскими организациями. Также в ближайшие дни ожидается поставка 17000 доз ГамКовидВак (Спутник V).

Всего в край поступило 322604 дозы вакцины. Количество сделавших прививку на первом этапе 258 772 человека, на втором – 190 027 человек. Наибольшая доля привитого населения в Аяно-Майском и Охотском районах. Наименьшая – в Хабаровском, Советско-Гаванском и Амурском районах.

– В Хабаровском крае работает 14 мобильных пунктов вакцинации. На прошлой неделе мы открыли новый мобильный пункт в отделении Сбербанка в Комсомольске. Он пользуется популярностью. Нужно расширять возможности для жителей делать прививки без предварительной записи. В ближайшее время необходимо проработать открытие вакцинации в частных клиниках в рамках ОМС, а также в Южном микрорайоне Хабаровска, – сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отметило, что по структуре заболевших существенных изменений за прошедшую неделю не произошло. Наблюдается увеличение количества заболевших в возрастной группе от 50 лет и старше, но в количественном отношении сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19 у жителей от 30 до 49 лет.

– По клиническим формам COVID-19 проявляется в 73% случаях в виде ОРВИ, пневмонии составляют 20,8%. Количество внебольничных пневмоний по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 20%. Нужно обратить внимание на своевременное установление диагноза и госпитализацию по показаниям. Бессимптомно коронавирусной инфекцией болеет порядка 6% жителей края. Заболеваемость среди детей не увеличилась, но наблюдаем следующую картину: стали чаще болеть подростки. За неделю заболело 103 ребенка, необходимо усилить профилактическую составляющую в детских дошкольных учреждениях, – рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

На заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции стало известно об отмене карантина на территории села Вострецово в Охотском районе и поселка Де-Кастри Ульчского района.

При этом в крае продолжают действовать ограничения. Среди них – обязательное прохождение тестирования методом ПЦР граждан, прибывающих из-за границы.

Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий осуществляется с очным количеством участников не более 10 человек. Кинотеатры (кинозалы), театры, филармонии, дома культуры могут работать при условии заполняемости залов не более 50%.

Оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на объектах спорта, в том числе бассейнов, разрешены при условии заполняемости не более 75% от единой пропускной способности. Проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных, краевых, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется с количеством участников не более 100 человек.

В Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1992 койки. Привито от коронавирусной инфекции 258 772 жителя края, полностью завершили вакцинацию 190 027 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 394 случая COVID-19, 59 890 человек выздоровело.