Сегодня, 4 августа, ход работ на объекте проинспектировали представители мэрии и правительства Хабаровского края.

В декабре 2020 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству канализационного коллектора. Протяженность трубы составляет 2,4 километра, на сегодняшний день работы находятся в высокой степени готовности. Уложено более 1,3 километра труб, смонтирован 21 колодец из 47. Также ведется обустройство резервуара КНС.

Данные работы стали возможны благодаря финансовой поддержке правительства Хабаровского края, которое выделило 98% от всей суммы работ, составляющей около 130 миллионов рублей.

«Работы ведутся в графике, даже с небольшим опережением», — отметил директор МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Александр Писарев.

Данные сети позволят комплексно осваивать территории в границах улиц Совхозной и Воронежской. По поручению главы региона Михаила Дегтярева объемы жилищного строительства в крае будут наращиваться. Стоит задача — вводить около 1 миллиона квадратных метров в год.

«Строительство канализации и водопровода стало возможным в рамках комплексного освоения микрорайона Ореховая сопка. На эти цели выделено 288 миллионов рублей. По освоению средств подрядчиком нареканий нет. Эта площадка разбита на шесть участков. На четырех работы уже ведутся. Еще два застройщика завершают проектирование документации. Также здесь будут построены социальные объекты. Все это позволит создать условия для комфортного проживания 30 тысяч семей», — отметил начальник управления жилищного строительства краевого Минстроя Алексей Назаренко.

Прокладка новых сетей, которая ведется параллельно со строительством новых домов на Ореховой сопке, стала возможной благодаря реализации масштабного проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений и канализации в городе Хабаровске (вторая очередь)». Как рассказал и.о. начальника отдела управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Игорь Магницкий, в районе улицы Листопадной проложен канализационный коллектор диаметром 2 метра, который идет на очистные сооружения. Его появление дало возможность создания новых веток коммуникаций для масштабного жилищного строительства.

Завершить работы на объекте подрядчик планирует к концу года.