Сегодня студенты военного учебного центра вуза дали клятву защищать народ и Отечество. Предварительно они прошли теоретическую и практическую военную подготовку.

«С первых дней начались солдатские будни: подъем в 6 утра, физическая зарядка, заправка кроватей в расположении. В некоторые дни проходили полосу препятствий и ездили на стрельбы. Тяжеловато было из-за жары и духоты, которая стояла три недели, а в остальном было интересно», — поделился своими впечатлениями о службе Спартак Пальчиков, студент ДВГУПС.

После того как студенты закалили тело и познали азы военной науки, им предстояло выучить текст присяги. Задачу выполнили с блеском, что и продемонстрировали на плацу воинской части. На присяге присутствовали военнослужащие, руководство ДВГУПС, представители епархии и мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Завтра студенты отправятся на строительство второй очереди Байкало-Амурской магистрали. Это необходимо для развития всей страны и Дальнего Востока в частности. Я уверен, что парни справятся со всеми поставленными задачами и вернутся в Хабаровск с чувством выполненного долга и возмужавшими», — рассказал о ближайших перспективах студентов ДВГУПС глава города.

На плацу воинской части в Железнодорожном районе Хабаровска к военной присяге привели 153 студента ДВГУПС. Основную часть сборов им предстоит провести на БАМе.

«Военные сборы у студентов продлятся до 22 августа. Парни будут применять полученные знания на реальных объектах: отсыпать земельное полотно и прокладывать железнодорожные пути», — прокомментировал Серик Кусанов, начальник военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения.

В настоящее время на БАМе уже трудятся 45 человек из студенческих отрядов ДВГУПС. Принявшие присягу прибудут к ним на подмогу в ближайшее время.