Более 40 молодых врачей пополнили штат терапевтов в поликлиниках Хабаровского края. Выпускники Дальневосточного государственного медицинского университета ведут приемы на участках, а также посещают пациентов на дому. Ежедневно в одну медицинскую организацию поступает в среднем от 150 до 200 вызовов.

– В 2021 году потребность поликлиник края в специалистах – педиатрах и участковых терапевтах была особенно острой. Это связано, в основном, с пандемией коронавирусной инфекции. Многие наши ребята, особенно выпускники лечебного дела, трудоустраивались в медицинские организации сразу после выпуска из университета, не дожидаясь аккредитации, благодаря соответствующему приказу регионального министерства здравоохранения, – рассказал ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.

Он также напомнил, что для комплектования медицинского штата в медицинском университете ежегодно проводится набор на целевое обучение. Для зачисления в 2021 году по программам специалитета открыт прием для 165 человек, по программам ординатуры – 96 человек. Всего же на этот учебный год в ДВГМУ открыто 454 бюджетных места, в том числе 245 – на лечебное дело, 145 – на педиатрию. Для сравнения, в прошлом году было организовано 430 бюджетных мест.

Для закрепления молодых специалистов в районах края действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также аналогичные региональные подпрограммы. В 2020 году по программе «Земский доктор» привлечен 71 врач, благодаря программе «Земский фельдшер» трудоустроено 18 фельдшеров и 32 средних медицинских работника.

Между тем, как отмечают в региональном министерстве здравоохранения, медицинские работники в крае продолжают работать в условиях крайнего напряжения. В помощь медперсоналу в поликлиники трудоустраиваются студенты ДВГМУ. Молодые ребята 4-5 курсов лечебного факультета работают медсестрами и медбратьями, проводят вакцинацию против коронавирусной инфекции, осуществляют маршрутизацию пациентов в медучреждениях. Для трудоустройства студентов и выпускников на базе ДВГМУ создан Оперативный центр.