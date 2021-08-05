Подписи в знаковом документе поставили мэр Хабаровска Сергей Кравчук и ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко.

«Сейчас мы работаем на территории города и для его развития. При помощи вуза и его выпускников были реализованы проекты парка «Северный», кинотеатра «Хабаровск», отдельных элементов благоустройства городской среды, другие социальные проекты. ТОГУ — это кузница кадров для городских предприятий. С помощью соглашения мы наметили вектор нашей совместной работы. Будем придерживаться его и развиваться вместе», — сказал Сергей Иванченко.

Данный документ позволит сторонам лучше координировать образовательную, научную, хозяйственную, а также инновационную деятельность, направленную на социально-экономическое развитие города и края.

«Подписание соглашения назревало давно. Сегодня мы активно привлекаем к работе над разными проектами профессорско-преподавательский состав и студентов вуза. Их идеи становятся основой для будущих разработок. Уверен, что наш союз принесет нам много пользы», — отметил Сергей Кравчук.

В последние годы студенты вуза активно привлекаются к подготовке документации по благоустройству городских пространств. Например, они предлагали свои идеи по реконструкции парка «Динамо», а также презентовали концепции по ремонту Тургеневской лестницы, восстановление которой намечено на следующий год.

В рамках консорциума будут созданы Координационный и Научно-технический Советы, усилия которых будут направлены на укрепление и повышение эффективности сотрудничества с предприятиями реального сектора экономики, внедрение научных и инженерных разработок.

Данное сотрудничество даст дополнительный импульс в осуществлении задач развития Хабаровска, повышения его статуса как крупнейшего социально-экономического центра не только края, но и всего Дальнего Востока.