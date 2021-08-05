По данным Дальневосточного УГМС, по состоянию на утро 5 августа 2021 года гребень амурского паводка проходит у города Хабаровска. За прошедшие сутки Амур у краевого центра вырос на 3 см и достиг отметки 445 см, при отметке неблагоприятного явления 450 см, опасного – 600 см. В течение двух суток существенного изменения уровней воды не ожидается.У Комсомольска-на-Амуре уровень воды за прошедшие сутки вырос на 2 см и составил 410 см. Здесь уровень неблагоприятного явления составляет также 450 см, а опасного выше Хабаровска – 650 см. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате подъема уровня воды в реке Амур, наполнения внутренних водоемов и выхода на поверхность грунтовых вод на островной территории Хабаровска в зону воздействия паводка попали еще 57 дачных участков.Таким образом сейчас на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный подтоплены 380 земельных наделов. По-прежнему остаётся подтопленным один земельный участок в населенном пункте Корсаково-2 Хабаровского района, один отрезок внутрипоселковой дороги в поселке Гайтер Комсомольского района.

Продолжает оставаться на круглосуточном контроле гидрологическая обстановка в Верхнебуреинском районе. По данным специалистов запрошедшие сутки уровень воды в реке Бурея вновь поднялся. По состоянию на утро 5 августа он вырос на 92 см у н.п. Усть-Умальта и составил 809 см, у н.п. Усть-Ниман река прибавила144 см и остановилась на958 см. Отметка неблагоприятного явления в этих населенных пунктах 850 см, опасного 1100 см. В настоящий момент подтоплений жилых домов и придомовых участков не отмечается.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ведут постоянный мониторинг изменений уровней воды рек в регионе. Совместно с гидрологами Дальневосточного УГМС уточняют обстановку, работают с главами поселений и сменами единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов по оперативному обмену информацией.