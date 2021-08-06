Образовательные учреждения Хабаровского края готовят к новому учебному году. В школах проводят капитальные и косметические ремонты, продолжается поставка и установка оборудования для создания современной образовательной среды. Ход работ в учебных заведениях Хабаровского района проверили представители регионального министерства образования и науки и администрации муниципалитета. Как сообщил глава муниципального образования Александр Яц, готовность объектов к новому учебному году в районе составляет около 70%. На это выделено около 18 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2020 году.

Так, в школе №2 села Князе-Волконское завершается ремонт третьего этажа. Здесь по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева была заменена крыша. Кроме того, стены и потолки обработали антисептиком от грибка и окрасили водоэмульсионной краской, осталось заменить электропроводку. В обновленных помещениях школы продолжат заниматься дети из военного городка и ученики сельской школы №1, которую ранее признали аварийной.

В школе села Тополево строительные бригады ремонтируют помещения, в которых ранее находился районный Центр социальной поддержки населения. Рабочие выравнивают поверхности, окрашивают стены и потолки, стелют линолеум, устанавливают двери, проводят электромонтажные работы. На обустройство выделено более 3,5 млн рублей.

– У нас давно возникла потребность в дополнительных классах. В школе 18 кабинетов отведено под начальную школу, дети учились в две смены. В новом учебном году вторую смену удастся ликвидировать – с 1 сентября все первоклассники будут заниматься в отремонтированном помещении, где предусмотрен отдельный вход, гардероб, просторные и уютные классы, игровая комната, – рассказал заместитель директора по административно-хозяйственной работе Анатолий Егоров.

Кроме того, в основном здании школы села Тополево к новому учебному году обновили пищеблок. На эти цели из краевого бюджета выделили 120 тыс. рублей. Всего же по распоряжению главы региона в муниципальные образования направлено 55 млн рублей для модернизации 59 школьных пищеблоков.

Готовится к открытию Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в селе Мирное. Пока в помещениях школы выстраивают перегородки, окрашивают потолки и устанавливают окна, но в скором времени в классах появится современное оборудование и материалы: цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, реактивы для лабораторных и практических работ, конструкторы для практики блочного программирования, роботы, оборудование по механике, мехатронике и робототехнике и многое другое.

– Сегодня в крае действует 66 «Точек роста» в каждом муниципальном районе. В сентябре 2021 года будут открыты еще 25, в том числе в Хабаровском районе заработают два таких центра – в селах Мирное и Малышево. В рамках нацпроекта «Образование» к 2023 году в регионе планируется открыть 137 «Точек роста», – рассказала начальник управления общего образования минобрнауки края Евгения Матаржук.

Напомним, подготовка школ к новому учебному году организована во всех районах и городских округах. После проведения всех необходимых работ оценку готовности школ проведут межведомственные комиссии. Специалисты проверят обеспечение антитеррористической безопасности, соблюдение правил организации питания, выполнение санитарного законодательства, проведение текущего и капитального ремонтов.