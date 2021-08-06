313 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 376 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 226

Комсомольск — 35

Хабаровский район — 20

Комсомольский район — 14

Имени Лазо район — 8

Амурский район — 1

Совгаванский район — 2

Бикинский район — 5

Ванинский район — 1

Верхнебуреинский район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1929 коек. Свободно 547. На лечении находится 37 тяжелых пациентов, 27 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 264 041житель края, полностью завершили вакцинацию 197 515 человек.

Всего на лечении находится 5 771 человек. В том числе 1382 стационарно, 4 389 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 018 случаев Covid-19. 60 605 человек выздоровело.