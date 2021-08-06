313 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 376 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 226
Комсомольск — 35
Хабаровский район — 20
Комсомольский район — 14
Имени Лазо район — 8
Амурский район — 1
Совгаванский район — 2
Бикинский район — 5
Ванинский район — 1
Верхнебуреинский район — 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1929 коек. Свободно 547. На лечении находится 37 тяжелых пациентов, 27 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 264 041житель края, полностью завершили вакцинацию 197 515 человек.
Всего на лечении находится 5 771 человек. В том числе 1382 стационарно, 4 389 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 018 случаев Covid-19. 60 605 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 06.08.2021в 10:01. В рубриках: Медицина.
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