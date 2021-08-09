314 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 328 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 294

Хабаровский район — 20

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1929 коек. Свободно 530 . На лечении находится 34 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 269 499 жителей края, полностью завершили вакцинацию 205 535 человек.

Всего на лечении находится 5 712 человек. В том числе 1399 стационарно, 4 313 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 969 случаев Covid-19. 61 606 человек выздоровело.