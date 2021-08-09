314 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 328 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 294
Хабаровский район — 20
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1929 коек. Свободно 530 . На лечении находится 34 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 269 499 жителей края, полностью завершили вакцинацию 205 535 человек.
Всего на лечении находится 5 712 человек. В том числе 1399 стационарно, 4 313 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 969 случаев Covid-19. 61 606 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 09.08.2021в 10:02. В рубриках: Медицина.
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