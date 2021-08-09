Застройщик жилого комплекса «Графит» на Амурском бульваре в Хабаровске получил разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя, строительство которого началось в 2013 году. Финансовые проблемы руководства компании ООО «Гранд-ДВ» не позволили ввести объект в эксплуатацию вовремя. Достройкой занимался уже новый инвестор. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– Пока велось строительство, поменялось законодательство в плане требований к пожарной и энергетической безопасности, пришлось вносить коррективы в проект, что также повлияло на сроки ввода. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено, и в ближайшее время мы начнем передавать ключи собственникам, – рассказал заместитель директора по строительству ООО «Гранд-ДВ» Дмитрий Титов.

В долевом строительстве ЖК «Графит» участвовало 54 дольщика. Всего в доме 80 квартир.

– На последнем этапе застройщик столкнулся с изменением правил учета приборов энергопотребления, что не позволяло ему ввести дом в эксплуатацию. Компания обратилась к нам за помощью. В течение месяца мы проводили переговоры с энергетиками и занимались корректировкой документов. Этот вопрос удалось решить, – рассказал начальник управления жилищного строительства краевого минстроя Алексей Назаренко.

Краевые власти также помогали вносить корректировки в проект.

Работы на таких проблемных объектах, как ЖК «Графит» находятся под контролем специальной комиссии, в состав которой также входят специалисты краевой прокуратуры, госстройнадзора, представители муниципалитетов. Еженедельно они выезжают на объекты, в числе которых жилые комплексы «Гринвилль» в селе Тополево, «Блик» по ул. Воронежской и «Ленинградский». При возникновении проблемных вопросов, в том числе административного характера, комиссия принимает оперативные решения по их решению. Главная цель – ускорить работы на объекте.