Несколько перспективных строительных площадок, на которых возводятся жилые дома для хабаровчан, проверил сегодня врио губернатора.

— Строительная отрасль и производство строительных материалов – это высококонкурентная среда. Поэтому чем больше будет конкуренции, тем и ниже и доступнее цены. Это очевидная вещь, азы экономики. Можно сколько угодно заниматься административными процедурами, но если нет квадратных метров – цена будет расти, если нет строительных материалов – в себестоимости строительства их цена будет выше, потому что накладываются транспортные расходы, — отметил Михаил Дегтярев. – Нужно строить больше жилья. А для этого нужны строительные материалы, земля и инфраструктура. По всем этим трем направлениям мы ведем активную работу. Просто «бежим» сегодня.

Глава региона побывал в микрорайоне «Ореховая сопка», где ООО «СЗ Перспектива» начало возведение жилого комплекса на 462 тыс. квадратных метров жилья. Проектом планировки территории предусмотрено и строительство социальных объектов: школы на 1875 учащихся, четырех детских садов общей сложностью на тысячу мест, поликлиники на 400 посещений в смену, 12 многоярусных автомобильных паркингов, коммерческих помещений. Первые шесть домов планируется ввести в эксплуатацию в 2022-2023 гг.

По соседству – буквально через дорогу — ООО «Специализированный застройщик-УИП» также возводит дома в расчете на 376 тыс. квадратных метров жилья. На земельном участке, выделенном под застройку, предусмотрены два детских сада на 320 мест, торговый центр, поликлиника на 600 посещений в смену и спортивно-развлекательный центр. Первые семь домов будут готовы для въезда новоселов к 2023 году.

Также врио губернатора ознакомился с проектом строительства пятидесяти таунхаусов, которые на улице Лазо возводит ООО «Специализированный застройщик «ДА! Девелопмент»». Общая жилая площадь — 9,8 тыс. квадратных метров. Ввод в эксплуатацию по графику — 2022-2023 гг.

— Самой главной проблемой была земля. С землей мы разобрались вместе с администрацией Хабаровска, с Хабаровским районом. Сейчас 20 площадок очищены и готовы к тому, чтобы туда зашли застройщики. Тут важна конкуренция. Мы не делим строителей на своих – чужих. Все, кто умеет строить, обладает компетенциями – должны это делать. Второй вопрос – это сети (в первую очередь говорим об «Ореховой сопке», которая сегодня не обеспечена централизованно теплом. Мы за счет краевого бюджета сделали проект тепломагистрали ТМ-35, буквально в сентябре выйдет она из экспертизы. Механизм финансирования мы определим. Предварительно обсудили это на встрече с Председателем Правительства РФ в контексте так называемого «инфраструктурного меню» — за счет средств, которые мы высвобождаем благодаря решению Президента России по снятию с нас бремени коммерческих кредитов. Начиная со следующего года, мы будем только на процентах экономить ежегодно от миллиарда рублей до двух. И третья проблема – это строительные материалы. У нас есть месторождения, которые просто не разрабатываются и нашим предпринимателям не предлагаются, начиная от цементного сырья и заканчивая песком. Прямо на месте сегодня я дал поручение минприроды региона – выставить все месторождения, которые могут быть полезны нашим строителям для производства стройматериалов, на торги, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Он напомнил, что на встрече с предпринимателями и экспертами, состоявшейся в преддверии дня строителя, достигнута договоренность о создании Дальневосточного кластера строительных материалов в рамках площадок ТОР.