Дополнительную финансовую помощь в сумме 2 млрд рублей получил Хабаровский край. Средства на обеспечение сбалансированности бюджета региону выделили по итогам обращения врио губернатора Михаила Дегтярева к Правительству РФ. По поручению главы региона деньги направят на решение первоочередных социально значимых задач. Документ по распределению финансирования по отраслям уже подписан.

Как сообщили в министерстве финансов края, на приобретение новых дизельных электростанций, ремонт коммунальных объектов будет направлено более 127 млн рублей. Свыше 115 млн рублей выделят на новое медицинское оборудование, еще 36 млн рублей – на покупку автомобилей для учреждений здравоохранения в отдаленных районах края.

– Более 286 млн рублей правительство региона перечислит администрации города Хабаровска. Это финансовая помощь городу Хабаровску на расселение в 2021 году жителей 10 аварийных многоквартирных домов, расположенных по Проспекту 60-летия Октября. Всего же в этом году планируется расселить 12 домов, а оставшиеся – в следующем году, – напомнили в региональном министерстве финансов.

На обеспечение транспортной доступности до конца года будет освоено более 207 млн рублей. Эти деньги пойдут на организацию авиационных и пригородных железнодорожных перевозок жителей края, на пролет льготных категорий граждан в северные районы края.

Еще одно важное направление работы краевого правительства по исполнению социальных обязательств – предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам. На эти цели предусмотрено более 180 млн рублей.

Помимо этого деньги будут также направлены на приобретение и установку спортивных площадок для сдачи норм ГТО, приобретение новых пожарных машин, содержание и ремонт региональных и межмуниципальных автомобильных дорог и ряд других направлений.