Получить иммунитет к коронавирусной инфекции можно не только в мобильном пункте вакцинации или в поликлинике. В Хабаровском крае продолжается вакцинация людей с инвалидностью и маломобильных граждан на дому.

– Каждая медицинская организация формирует список прикрепленных к ним граждан, которые не могут самостоятельно добраться до медучреждений, чтобы сделать прививку. Это люди пожилого возраста, граждане, имеющие ментальные нарушения, или маломобильные жители. С начала прививочной кампании наша бригада провела почти 160 вакцинаций первым и вторым компонентом на дому, – рассказала и.о. заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической части городской больницы имени А.М. Войно-Ясенецкого Елена Хлебович.

Мобильные бригады используют для вакцинации «Спутник V» и «Спутник лайт». До прививки медики проводят осмотр пациента, определяют уровень кислорода в крови, измеряют пульс и артериальное давление. После прививки за пациентом будут наблюдать не менее получаса – на случай развития непредвиденных осложнений. По данным краевого министерства здравоохранения, подобных реакций после вакцинации на дому не зарегистрировано.

Также активно проводится выездная вакцинация жителей края на предприятиях. Для того, чтобы мобильная бригада выехала в учреждение, необходимо обратиться в поликлинику, на территории обслуживания которой оно расположено.

Напомним, противопоказаниями к прививке против COVID-19 являются возраст моложе 18 лет, период лактации, индивидуальная непереносимость компонентов – если ранее фиксировались реакции на другие прививки, а также период обострения хронических заболеваний.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава России, проводить вакцинацию по эпидемическим показаниям следует спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации. С начала прививочной кампании привито от коронавирусной инфекции 272 476 жителей края, полностью завершили вакцинацию 208 218 человек.