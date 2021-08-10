Сегодня, 10 августа, прививку от опасной болезни делали в муниципальном детском саду №145. Записались 20 человек. Предварительно врачи узнали у них о возможных противопоказаниях.

«Вакцинация в учреждении идет активно. Часть персонала поставили прививки еще в мае. Сейчас на процедуру в основном пришли те, кто на тот момент был в отпуске. Многие педагоги осознают, что прививку нужно сделать ради безопасности своей и близких», — рассказала заведующая детским садом Татьяна Упирова.

Не вакцинируются, в основном, те, у кого есть медотводы, а также недавно переболевшие коронавирусом.

«В целом, прививку переносят достаточно хорошо. За больничным в медучреждения обращались единицы. После вакцинации от коронавируса первое время человек может чувствовать себя неважно. Симптомы, как при ОРВИ: повышение температуры и головная боль. Также возможна боль в руке. Зачастую это проходит в течение суток», — рассказала врач Лариса Мощанская, врач-эпидемиолог поликлиники №5.

Привить педагогический состав образовательных учреждений Хабаровска планируют до 31 августа. Это нужно, чтобы снизить риски заболевания во время учебного процесса.

«В среднем за неделю в городе прививается от 350 до 400 педагогов. Проводится большая информационная работа для тех, кто сомневается. Люди интересуются, задают вопросы. Все они получают консультации», — прокомментировала Елена Петрушина, начальник отдела городского управления образования.