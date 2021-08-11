В краевом центре единоборств в Хабаровске открылась запись в спортивные секции для новичков. Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, дворец станет местом проведения тренировок и соревнований по прыжкам на батуте, самбо, дзюдо, киокусинкай, спортивной борьбе и фехтованию. Напомним, этой весной глава региона Михаил Дегтярев поручил ведомству открыть центр в мае, что и было сделано. Сегодня там уже занимаются первые спортсмены. В полном режиме тренировки начнутся с сентября, после завершения летних каникул.

– Мы планируем набрать около 200 начинающих спортсменов на отделения всех видов спорта, которые есть в нашем центре. Чтобы родителям и детям было проще выбирать секцию для занятий, в эту субботу состоится День открытых дверей, где каждый сможет посмотреть дворец единоборств и увидеть показательные выступления по шести видам спорта, – рассказал директор спортивной школы «Краевой центр единоборств» Андрей Горничный.

Сейчас на постоянной основе во дворце уже тренируются около ста человек. Записаться в спортивную секцию можно по телефону (4212) 45-78-20. День открытых дверей пройдет 14 августа в 12:00 по адресу: ул. Павла Морозова, 138.

Напомним, что дворец единоборств построен по масштабной программе улучшения социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Средства выделены в рамках федеральной субсидии по направлению развития социальной инфраструктуры в центрах экономического роста. В здании площадью около 5 тысяч квадратных метров размещены универсальный спортивный зал с трибунами на 1200 зрителей, помещения для различных видов единоборств, спортивные залы с раздевалками и душевыми. Также во дворце есть медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал и столовая. Одновременно в здании смогут находиться до полутора тысяч человек.