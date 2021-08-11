ЦОУ «Мой бизнес» предлагает воспользоваться мерой поддержки по определению звездного статуса отелей.
С 1 января 2022 года в отношении мест размещения вводится запрет на предоставление услуг без свидетельства о присвоении отелям определенной категории.
В целях поддержки предпринимателей гостиничного сектора с 9 августа центром оказания услуг «Мой бизнес» предоставляется услуга «Содействие классификации гостиниц» по оплате расходов на эти цели в размере до 50 тысяч рублей.
Услуга включает в себя:
- консультации от экспертов по классификации мест временного размещения;
- помощь при подготовке документов для подачи заявки на классификацию гостиницы;
- визуальный осмотр номеров, мест общего пользования, служебных помещений по установленным нормативам;
- проведение оценки гостиницы, ее номерного фонда, соответствие квалификации и навыков персонала, перечня и качества оказываемых услуг;
- составление протокола обследований;
- проведение заседания экспертной группы для утверждения оценочного листа по итогам оценки гостиницы;
- оформление свидетельства о категории гостиницы;
- внесение соответствующих данных в федеральный реестр (Ростуризма).
Основное требования к получателю услуги:
Субъект малого и среднего предпринимательства Хабаровского края и включенные в реестр субъектов МСП.
Эта запись была опубликована 11.08.2021в 14:40. В рубриках: Общество.
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