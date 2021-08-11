ЦОУ «Мой бизнес» предлагает воспользоваться мерой поддержки по определению звездного статуса отелей.

С 1 января 2022 года в отношении мест размещения вводится запрет на предоставление услуг без свидетельства о присвоении отелям определенной категории.

В целях поддержки предпринимателей гостиничного сектора с 9 августа центром оказания услуг «Мой бизнес» предоставляется услуга «Содействие классификации гостиниц» по оплате расходов на эти цели в размере до 50 тысяч рублей.

Услуга включает в себя:

консультации от экспертов по классификации мест временного размещения;

помощь при подготовке документов для подачи заявки на классификацию гостиницы;

визуальный осмотр номеров, мест общего пользования, служебных помещений по установленным нормативам;

проведение оценки гостиницы, ее номерного фонда, соответствие квалификации и навыков персонала, перечня и качества оказываемых услуг;

составление протокола обследований;

проведение заседания экспертной группы для утверждения оценочного листа по итогам оценки гостиницы;

оформление свидетельства о категории гостиницы;

внесение соответствующих данных в федеральный реестр (Ростуризма).

Основное требования к получателю услуги:

Субъект малого и среднего предпринимательства Хабаровского края и включенные в реестр субъектов МСП.