Хабаровские гостиницы смогут компенсировать до 50 тысяч рублей на расходы, связанные с классификацией
Дата | 11.08.2021 В рубриках: Общество

ЦОУ «Мой бизнес» предлагает воспользоваться мерой поддержки по определению звездного статуса отелей.

С 1 января 2022 года в отношении мест размещения вводится запрет на предоставление услуг без свидетельства о присвоении отелям определенной категории.

В целях поддержки предпринимателей гостиничного сектора с 9 августа центром оказания услуг «Мой бизнес» предоставляется услуга «Содействие классификации гостиниц» по оплате расходов на эти цели в размере до 50 тысяч рублей.

Услуга включает в себя:

 

  • консультации от экспертов по классификации мест временного размещения;
  • помощь при подготовке документов для подачи заявки на классификацию гостиницы;
  • визуальный осмотр номеров, мест общего пользования, служебных помещений по установленным нормативам;
  • проведение оценки гостиницы, ее номерного фонда, соответствие квалификации и навыков персонала, перечня и качества оказываемых услуг;
  • составление протокола обследований;
  • проведение заседания экспертной группы для утверждения оценочного листа по итогам оценки гостиницы;
  • оформление свидетельства о категории гостиницы;
  • внесение соответствующих данных в федеральный реестр (Ростуризма).

 

Основное требования к получателю услуги:

Субъект малого и среднего предпринимательства Хабаровского края и включенные в реестр субъектов МСП.

Эта запись была опубликована 11.08.2021в 14:40. В рубриках: Общество.


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