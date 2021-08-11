Вопросы оказания помощи пострадавшим в результате паводков и природных пожаров обсудили на заседании Правительственной Комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. Совещание провел вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Участие в заседании в режиме ВКС принял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

– На Дальнем Востоке продолжают распространяться стихийные бедствия: и наводнения, и пожары. Ситуация находится на особом контроле Председателя Правительства и Президента Российской Федерации. Наша с вами задача с учетом распространения паводков и пожаров в короткие сроки минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций для граждан и объектов экономики, – открыл заседание Юрий Трутнев.

Напомним, в результате наводнения пострадали территории четырех дальневосточных регионов – Амурской области, ЕАО, Забайкалья и Хабаровского края. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более 3 тысяч жилых домов, 8,9 тысяч приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Пострадавшими признаны свыше 24 тысяч человек.

В настоящий момент в Хабаровском крае действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Верхнебуреинского муниципального района в связи с затоплением двух населенных пунктов. Здесь в результате паводка было подтоплено 89 жилых домов, 124 приусадебных участка, 3 социально значимых объекта (ФАП, школа-сад, администрация), шесть участков внутрипоселковых дорог, повреждено десять автомобильных мостов. Пострадало 344 человека (в том числе 40 детей).

Основные работы по откачке воды, просушке домов, обследованию поврежденного жилья и имущества, приему заявлений от пострадавших граждан были завершены 1 августа. Однако в ночь на 6 августа произошел еще один резкий подъем воды. Подтопленными вновь оказались пять жилых домов, 25 придомовых участков, 8 участков внутрипоселковых дорог. В превентивных целях из села Усть-Ургал было эвакуировано 42 человека, из них 16 детей. В настоящее время подтоплений жилых домов и придомовых территорий нет. Все, кто находился в пункте временного размещения, вернулись в свои дома. На месте работают краевые спасатели и пожарные, сотрудники Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Комиссией обследованы все 89 жилых домов, принято 583 заявления от пострадавших граждан на оказание единовременной материальной и финансовой помощи за поврежденное жилье, утрату имущества первой необходимости. Дополнительно оформлено 107 заявлений от отдельных категорий граждан, имеющих право на единовременную материальную помощь.

В минувшую субботу в границах городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского и Ульчского районов также введен режим ЧС регионального характера. Такое решение было принято в целях предупреждения надвигающегося паводка и консолидации сил для оперативной ликвидации его последствий. По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируется достижение и превышение опасных отметок при прохождении гребня амурского паводка на реке Амур на отдельных участках, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, во второй половине августа.

Юрий Трутнев отметил важность своевременного поступления метеосводок и прогнозов и поручил Минприроды России, Росгидромету совместно с МЧС России разработать программу взаимодействия во время прогнозирования опасных природных явлений, в том числе сформировать детальный прогноз прохождения паводков с учетом возможных последствий для населенных пунктов и объектов инфраструктуры. В свою очередь Минстрой и Минфин России должны обеспечить доведение средств на проведение капремонта жилых домов с учетом предложения регионов об увеличении финансирования. Минсельхозу России, Минэкономики России, Минфину России поручено обеспечить предоставление компенсации пострадавшим при ЧС сельхозтоваропроизводителям и пострадавшим гражданам.

– Нужно сделать все необходимое, чтобы люди своевременно и в полном объеме получили всю необходимую помощь. Чтобы вовремя были отремонтированы дороги, восстановлены мосты и другая инфраструктура. Каждое министерство и ведомство должно четко понимать свою ответственность, а люди должны знать, когда все восстановительные работы будут завершены, – подытожил Юрий Трутнев.

Отметим, что более 80% пострадавших людей получили единовременную выплату из федерального бюджета в размере до 10 тысяч рублей. Гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости, будет выделена материальная компенсация в размере 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.