Они ознакомились с ходом дорожного ремонта, осмотрели общественные пространства, а также побывали на придомовых территориях.

Начали объезд с Волочаевского городка, где впервые за долгие годы начался ремонт трех основных дорог. Ранее улица Служебная, переулки Призывной и Засыпной находились на балансе военных структур, которые не занимались поддержанием трасс в нормативном состоянии. В муниципальную собственность их передали в 2020 году, после чего включили в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

До 1 сентября в планах дорожников провести частичную замену основания, уложить новое покрытие, заменить бордюрный камень. Затраты на улицу Служебную составят около 6,7 миллиона рублей, переулок Призывной от дома № 1 до дома № 12 отремонтируют за 8 миллионов. Восстановление переулка Засыпного оценивается в 1,2 миллиона рублей. Как отметил заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев, в результате экономии средств в рамках нацпроекта было принято решение дополнительно провести работы по обновлению уличного освещения.

Далее главы региона и города прошли по дворовым территориям на соседних улицах. Здесь ситуация также требует оперативного вмешательства: ямы на проездах, отсутствуют хорошие детские площадки, разбиты тротуары.

Как отметил Михаил Дегтярев, в этом году город получит дополнительно 300 миллионов рублей на ремонт дворовых территорий. Также 100 миллионов выделено дополнительно на реализацию проектов ТОС. Эти средства позволят значительно преобразить дворы.

«Сегодня у нас действует несколько программ, по которым жители могут получить софинансирование на реализацию своих идей. Можно подать заявку в городской или краевой конкурсы ТОС, или попробовать получить средства муниципального гранта. Главное — активность и сплоченность жильцов», — отметил Сергей Кравчук.

В ходе объезда также осмотрели участок Амурского бульвара. Как рассказал главный архитектор города Аркадий Корзун, на всем протяжении бульвара раньше протекала река Чердымовка, которая в 1967 году была убрана в коллектор, и сейчас протекает под благоустроенной пешеходной зоной. Серьезных работ здесь долгие годы не проводили, и сейчас назрела необходимость реконструкции не только этого излюбленного маршрута, но и параллельного — Уссурийского бульвара.

«Места очень красивые и популярные у жителей. Но капитальные работы здесь уже назрели. К решению этого вопроса необходимо подходить комплексно», — отметил Михаил Дегтярев.

По словам Аркадия Корзуна, на следующий год запланировано проектирование реконструкции бульваров. На эти цели заложено порядка 20 миллионов рублей. По предварительным расчетам, стоимость капитальных работ по Амурскому бульвару с восстановлением коллектора составляет 1,8 миллиарда рублей, а Уссурийского бульвара — 1,5 миллиарда рублей.

«Требуются серьезные средства. После подготовки документации будем подавать заявки на финансирование из разных уровней. Работы нужно будет делить на этапы», — подчеркнул Сергей Кравчук.

Также Михаил Дегтярев отметил, что в перспективе следует рассматривать эти прогулочные зоны в комплексе с набережной, которую стоит продлить до дамбы в Индустриальном районе. Таким образом, Хабаровск может получить самую протяженную набережную в России — более 11 километров.