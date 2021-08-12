В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту травмирования девочки вследствие опрокидывания незакрепленных хоккейных ворот.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренногоч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащегоисполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом NewsKhab.ru сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В ходе расследования установлено, что 16 сентября 2020 года на спортивной площадке, расположенной на дворовой территории одного из жилых домов в Индустриальном районе гор. Хабаровска, на 11-летнюю девочку в момент игры опрокинулись незакрепленные хоккейные ворота. В результате ребенок получил травмы.

По версии следствия, председатель товарищества собственников жилья дома допустил нахождение данных ворот на спортивной площадке и не обеспечил безопасность их эксплуатации. При этом к нему обращались жильцы дома с просьбой об уборке ворот, однако меры приняты не были.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, оно готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.