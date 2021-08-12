Его установил Виктор Царев, который приурочил его к летним Олимпийским играм и Дню физкультурника.

Местом для рекорда было выделено место на Комсомольской площади у стелы олимпийцев. Спортсмену-виртуозу надо было выполнить элемент с четырьмя мячами более 19 раз за одну минуту. Один из них удерживался на шее, а еще три попеременно перебрасывались из рук на ногу. Стоит отметить, что, помимо этого, необходимо было двигаться вокруг своей оси и постоянно чеканить один из спортивных снарядов на ноге.

Как рассказал Виктор Царев, предыдущий рекорд также установил он, однако в год проведения Олимпийских игр захотелось его обновить: сделать символичные 20 полных повторов элемента, которые сочетались бы с 2020 годом.

Поставленная задача казалась невыполнимой: мяч с завидной регулярностью соскакивал то с ноги, то с шеи, то спортсмен он не мог уложиться в отведенную минуту. Но немного разогревшись — с 4-5 попытки — виртуоз искусно выполнил 20 повторов, при этом в запасе осталось девять секунд.

«Хотелось бы поблагодарить наших спортсменов за отличное выступление на Олимпиаде. Свой рекорд я посвящаю людям, которые с достоинством представили страну на мировой арене», — сказал Виктор Царев.

Также он отметил, что обновленное достижение официально не зарегистрировано. Для того чтобы это произошло, будет подана заявка с видеоматериалами в агентство «Интеррекорд», которое вправе зафиксировать результат.

Также в рамках выступления Виктор Царев презентовал уникальный трюк с пятью мячами, названный «Олимпож» (олимпийское оригинальное жонглирование). Один из мячей он держал на голове, тремя жонглировал, еще один удерживал между ног. Этот трюк он посвятил городу и футбольному клубу «СКА-Хабаровск».