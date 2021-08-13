Первые итоги работы подвели в краевой Клинике памяти. По специальным методикам восстановление здесь прошли более 20 человек «серебряного возраста», которые смогли улучшить работу памяти, умственную деятельность, а также другие когнитивные навыки.

Клиника памяти открылась в феврале 2021 года, став первым подобным учреждением на Дальнем Востоке. За основу взята структурно-функциональная модель комплексной программы, разработанной главным внештатным специалистом-психиатром департамента здравоохранения Москвы. Главная задача проекта – профилактика деменции у пожилых людей на стадии легких, начальных форм нарушений.

– Качество жизни стареющего человека в значительной степени зависит от степени сохранности его психических функций. Поэтому проблема когнитивной недостаточности, развивающейся на фоне старения, – одна из центральных в современной медицине. Клиника памяти – это программа реабилитации для пожилых людей в условиях дневного стационара. Но были и молодые пациенты – 25 лет, самому взрослому более 80 лет. По итогам курса у каждого были отмечены улучшения, – рассказал главный врач краевой клинической психиатрической больницы Артем Насатюк.

Курс рассчитан на 6 недель непрерывного лечения. Он включает в себя групповые тренинги, сеансы психотерапии, при необходимости – назначается медикаментозная терапия. Во время курса пожилые люди активно включаются в реабилитационный процесс. Такой интенсивный подход позволяет задействовать и восстановить все интеллектуальные способности пожилого человека. Подходы, которые используют специалисты, учитывают особенности состояния здоровья каждого пациента, это обеспечивает индивидуальный подбор терапии.

– Мы разработали систему из пяти когнитивных тренингов, нацеленных на работу с воображением, вниманием, мышлением, памятью. Если у человека наблюдается потеря концентрации внимания, то тут нужна комплексная терапия. Занятия проходят разные: гимнастика, арт-терапия, решение логических заданий, используем тренажеры памяти, разговор в группе на заданную тему. Также обучаем мерам профилактики дальнейших нарушений, сохранения и развития когнитивных функций, – рассказал клинический психолог краевой клинической психиатрической больницы Константин Карпов.

В Клинику памяти пациенты принимаются на лечение по направлению лечащего врача, а также по собственному желанию. До включения в программу лечения пациенту необходим осмотр врача-психиатра и психолога. Для получения более подробной информации можно обратиться в амбулаторное отделение Краевой клинической психиатрической больницы.