317 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 339 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 290
Комсомольск — 6
Хабаровский район — 2
Охотский район — 1
Лазо район — 3
Верхнебуреинский район — 1
Николаевский район — 4
Бикинский район — 1
Аяно-Майский район — 6
Тугуро-Чумиканский район — 3
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1849 коек. Свободно 510. На лечении находится 26 тяжелых пациентов, 16 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 281 262 жителя края, полностью завершили вакцинацию 219 332 человека.
Всего на лечении находится 5 644 человек. В том числе 1339 стационарно, 4 305 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 243 случая Covid-19. 62 938 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 13.08.2021в 09:23. В рубриках: Медицина.
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