317 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 339 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 290

Комсомольск — 6

Хабаровский район — 2

Охотский район — 1

Лазо район — 3

Верхнебуреинский район — 1

Николаевский район — 4

Бикинский район — 1

Аяно-Майский район — 6

Тугуро-Чумиканский район — 3

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1849 коек. Свободно 510. На лечении находится 26 тяжелых пациентов, 16 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 281 262 жителя края, полностью завершили вакцинацию 219 332 человека.

Всего на лечении находится 5 644 человек. В том числе 1339 стационарно, 4 305 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 243 случая Covid-19. 62 938 человек выздоровело.