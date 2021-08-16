313 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 315 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1849 коек. Свободно 529. На лечении находится 26 тяжелых пациентов, 16 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 285 687 жителей края, полностью завершили вакцинацию 227 838 человек.
Всего на лечении находится 5 592 человека. В том числе 1320 стационарно, 4 272 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 70 187 случаев COVID-19. 63 933 человека выздоровело.
Эта запись была опубликована 16.08.2021в 10:47. В рубриках: Медицина.
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