По данным Дальневосточного УГМС, по состоянию на утро 16 августа 2021 года уровень Амура у Хабаровска вырос на 12 сантиметров до отметки 576 см. У Города юности Амур прирост уровня воды составил 9 сантиметров, достиг отметки 473 см.

В связи с повышением уровня воды в реке Амур и подтоплением жилых домов и участков в селе Корсаково-2 продолжает работы группа спасателей поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Кроме этого, для мониторинга гидрологической обстановки, информирования и обеспечения защиты населения и территорий на островной части г. Хабаровска (о. Большой Уссурийский, о. Кабельный, о. Дачный) организовано дежурство трех патрульных групп от подразделений Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате паводкав Хабаровском районе в селе Корсаково-2 произошло подтопление 12 жилых домов, 28 приусадебных участков, 144земельных и 4 участковвнутрипоселковых дорог. В селе Корсаково-1 под водой оказались 2 приусадебных участка и 4 земельных. В селе Виноградовка в зоне паводка один земельный участок и два отрезка внутрипоселковых дорог. В селе Князе-Волконское подтоплен 1 земельный участок. По одному участку дорожного полотна подтоплено в сёлах Воронежское-2, Елабуга, Красносельское, Мичуринское, Князе-Волконское. В селе Кукан разрушен 1 автомобильный мост.

В городе Хабаровске на островной части подтоплено почти 1400 дачных участков, в самом городе под удар водной стихии попал 1 участок внутригородской автодороги.

В Комсомольском районе по-прежнему под воздействием паводковых вод остаётся участок внутри поселковой дороги в селе Гайтер.

В Амурском районе вода зашла на 1 участок межпоселковой дороги между городом Амурском и н.п. Омми. Объезд имеется.

В Нанайском районе подтоплен 1 участок межпоселковой дороги между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гасси (длиной 70 м, глубиной до 15 см). Имеется объезд. А также 8 участков внутрипоселковых дорог: в с. Дада- -2 участка, с. Маяк, Дубовый Мыс, Гасси, Синда, Искра, Даерга – по 1 участку.

Затоплены поймы рек Амур от г. Хабаровска до устья, рр. Бурея, Амгунь, Тунгуска, Уда на глубину 0,1-3,7м.

Уровни воды категории неблагоприятного явления отмечаются на участке между городом Хабаровском и селом Елабуга, и между населенным пунктомМалмыж и Комсомольск-на-Амуре.