По данным Дальневосточного УГМС, по состоянию на утро 17 августа 2021 года уровень Амура у Хабаровска вырос на 10 сантиметров до отметки 586 см. У Города юности Амур прирост уровня воды составил 9 сантиметров, достиг отметки 482 см.

По состоянию на утро 17.08.2021 на территории Хабаровского края подтоплено 19 жилых домов, 48 приусадебных участков, свыше 1400 дачных участков, 154 земельных участка и 29 участков автодорог.

В Хабаровском районе подтоплено:

с. Корсаково-1: 2 приусадебных участка, 4 земельных участка, 1 участок внутрипоселковой автодороги;

с. Корсаково-2:19 жилых домов, 26 приусадебных участков, 144 земельных участков, 3 участка внутрипоселковых автодорог;

с. Виноградовка: 1 земельный участок, 2 участка внутрипоселковых автодорог;

с. Воронежское-2: 1 участок внутрипоселковой автодороги;

с. Воронежское-3: 1 приусадебный участок и 1 участок внутрипоселковой автодороги;

с. Мичуринское: 7 дачных участков и 1 участок внутрипоселковой автодороги;

с. Новокаменка: 6 дачных участков;

с. Елабуга: 1 участок внутрипоселковой автодороги;

с. Красносельское: 1 участок внутрипоселковой автодороги;

с. Князе-Волконское: 1 земельный участок и 1 участок внутрипоселковой автодороги;

с. Бычиха: 9 приусадебных участков, 5 дачных участков и 1 земельный участок;

с. Новотроицкое: 6 приусадебных участков и 2 участка внутрипоселковых автодорог;

с. Сергеевка: 69 дачных участков;

с. Свечино: 1 участок внутрипоселковой автодороги;

с. Кукан разрушен 1 автомобильный мост.

В связи с повышением уровня воды в реке Амур и подтоплением жилых домов и участков в селе Корсаково-2 продолжает работы группа спасателей поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Кроме этого, для мониторинга гидрологической обстановки, информирования и обеспечения защиты населения и территорий на островной части г. Хабаровска (о. Большой Уссурийский, о. Кабельный, о. Дачный) организовано дежурство трех патрульных групп от подразделений Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В городе Хабаровске на островной части подтоплено почти 1400 дачных участков, в самом городе под удар водной стихии попал 1 участок внутригородской автодороги.