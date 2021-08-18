Проект «Дальневосточный квартал» может быть апробирован в Хабаровском крае. О том, что регион готов стать пилотным, сегодня во Владивостоке во время совета при вице-премьере – полномочном представителе Президента РФ в ДФО заявил Михаил Дегтярев.

– Это проект Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Его первоочередная задача – снизить стоимость квадратного метра жилья, и это напрямую касается Хабаровского края. Мы номинировали для этих целей несколько крупных площадок. В первую очередь – аэродром ДОСААФ. Там больше 70 га, где можно построить до полумиллиона квадратных метров жилья. Суть «Дальневосточного квартала» простая: Минвостокразвития объявит конкурс – кто сможет обеспечить самую низкую цену жилья в новостройках. А государство за свой счет будет обеспечивать площадки под застройку инфраструктурой (тепло, дороги, электричество, газ), – уточнил врио губернатора.

Он подчеркнул, что предварительно есть решение о переносе аэродрома ДОСААФ ближе к аэродрому Калинка в пригороде Хабаровска.

– Все должно быть рационально. Времена, когда в центре города располагаются учебные аэродромы, прошли. Хабаровск растет, – отметил Михаил Дегтярев.

Напомним, что в рамках исполнения поручения Президента РФ по увеличению объемов жилищного строительства правительство Хабаровского края разработало план увеличения ежегодных объемов ввода в эксплуатацию жилья до миллиона квадратных метров к 2025 году. Комплексное развитие территорий – основной инструмент достижения этой цели.

– Хорошо, если Хабаровский край станет пилотным регионом для проекта Минвостокразвития «Дальневосточный квартал». Есть большой дефицит на рынке первичного жилья. Чтобы четко понимать, что цена «поползет» вниз, надо создавать предложение на рынке. Никакие административные методы не помогут – только конкуренция позволит жителям края приобретать жилье по доступной цене, – сообщил и.о. заместителя председателя правительства региона по вопросам строительства Керим Сунгуров.

Он добавил, что условия для потенциальных участников конкурсов на застройку «Дальневосточных кварталов» будут такими, чтобы в них могли принимать участие не только большие игроки строительного рынка страны, но и местные компании.