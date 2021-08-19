Операторы системы единого вызова экстренных служб 112 в Хабаровском крае работают в экстремальном режиме. Из-за паводков и обострения пандемии COVID-19 количество звонков на этот всем известный номер значительно возросло. Только в июле число звонивших увеличилось на 20 тысяч в сравнении с первым месяцем лета. А всего за полгода специалисты обработали 900 тысяч обращений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Звонки по номеру 112 принимаются во всех без исключения муниципальных образованиях края. В главном колл-центре обработки вызовов в Хабаровске и по всему региону сегодня в службе работают около 300 специалистов. Работа ведется круглосуточно, обращения принимают, обрабатывают и передают их по направлениям в одну или, при необходимости, сразу в несколько оперативных служб. Именно операторы решают, как можно наиболее эффективно помочь человеку, — рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

Опасные случаи на воде в этом году стали особо частным поводом обращения в «112». Сказалась аномально жаркая погода. Люди устремились к водоемам, но забыли о мерах безопасности. Сотрудники системы поделились примером одного из таких происшествий.

— Утром 13 августа поступил звонок, по голосу звонил ребенок. Мальчик сказал всего одну короткую фразу: «Мы тут с мамой… «, после чего разговор прервался. Звонивший был очень взволнован. Я сразу же перезвонила по определившемуся номеру. На вызов ответила женщина, которая сообщила, что она с ребенком и еще тремя взрослыми находятся на катере, у них заглох мотор, и лодку сильным течением уносит вниз по реке. Мы отреагировали на сигнал незамедлительно, направили к ним спасателей. Пока они добирались, мы вели переговоры с людьми, выясняли детали, оказывали психологическую поддержку. История закончилась благополучно, хотя нередко бывает и по-другому, – рассказала специалист центра обработки вызовов Екатерина Рябушкина.

Для того, чтобы вести сопровождение людей, которым требуется помощь, специалисты службы постоянно совершенствуют свою профессиональную подготовку. С начала года повышение квалификации прошли уже 60 человек. С помощью системы операторы, принимая звонки, могут определять номер и местоположение заявителя, а также обрабатывать обращения в виде СМС, что удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Разрабатывается мобильное приложение.

В этом году для системы было приобретено новое оборудование для модернизации технических комплексов. Оно будет установлено в дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований благодаря чему повысится качество работы. Программное обеспечение более эффективно обеспечит защиту информации. Но главная цель – сократить время обработки вызовов. Здесь, как обычно говорят специалисты, нет предела для совершенства.

В ближайших планах у службы 112 – ввести видеозвонки. Эту технологию можно будет использовать не всегда, ведь ситуации бывают разные. Но при видеосвязи операторы смогут оценивать ситуацию самостоятельно, наблюдая за происходящим. По мнению профессионалов, в будущем видеообращения многим помогут спасти жизнь.