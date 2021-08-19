По состоянию на 12.30 19 августа уровень Амура у Хабаровска составил 607 сантиметров.

В целях предотвращения возникновения ЧС на объектах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства, повышения устойчивости функционирования МУП «Водоканал» организован ряд мероприятий.

В частности, усилен контроль над обеспечением надежности предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, подготовлены пункты для заправки автоцистерн питьевой водой гарантированного качества, обеспечено наличие резервных источников электроснабжения. Также выполнены мероприятия по недопущению затопления электрооборудования на объектах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства. Усилен контроль качества воды — в случае ухудшения будет организовано гиперхлорирование.

Помимо этого, обеспечен неснижаемый тридцатисуточный запас реагентов для водоподготовки, в том числе жидкого хлора. Введена дополнительная ступень обеззараживания воды ультрафиолетом на очистных сооружениях водопровода, организованы мероприятия по защите канализационно-насосных станций, обеспечению их работы в автономном режиме.

Кроме того, предприятием выполнен монтаж напорных и всасывающих линий насосных установок в районе арены «Ерофей», торгово-развлекательного комплекса «Броско Молл», на дамбах в поселке Красная Речка по улицам Вилюйской, Прибрежной, в районе улицы Богачева.

В результате проведенных работ дождевые и дренажные воды через защитные дамбы перекачиваются в реку Амур. Данные мероприятия направлены на предотвращение подтопления территорий в районе Затона, ул. Флегонтова, ул. Богачева, пос. Красная Речка.

Как отметили в городском управлении по делам ГО и ЧС, по прогнозам гидрологов, уровень воды в Амуре у краевой столицы в ближайшие дни может незначительно подниматься. Мониторинг ситуации находится на постоянном контроле у всех задействованных структур.