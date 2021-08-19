Борьбу с распространением коронавирусной инфекции, ликвидацию последствий паводков в дальневосточных регионах и ряд других вопросов рассмотрели на заседании Совета Дальневосточного федерального округа. Совещание прошло под руководством вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Как было отмечено на заседании, на дальневосточных реках сохраняется высокая водность, связанная с дождевыми паводками. На постоянном контроле находится обстановка в Хабаровском крае, Забайкалье, Амурской области и ЕАО. Вице-премьер акцентировал внимание на оказании помощи пострадавшим людям в короткие сроки и полном объеме.
– Все выплаты гражданам должны быть завершены 1 сентября, а все восстановление инфраструктуры, домов, социальных объектов должно быть закончено 1 августа будущего года. Есть факторы, которые осложняют нашу работу: по целому ряду территорий последняя волна паводка еще не прошла, поэтому нельзя провести полный учет и обследовать все дома. Но в течение недели после того, как паводок прекратится, и вода сойдет, будут представлены списки пострадавших граждан и будут выплачены компенсации. Будем это контролировать и, если надо, помогать, – заметил Юрий Трутнев.
Минфину России, Минстрою России поручено оказать дальневосточным регионам содействие в оценке ущерба и в оформлении всех необходимых документов. Сроки предоставления регионам средств на выплаты компенсаций гражданам сокращены до трех суток.
Эта запись была опубликована 19.08.2021в 16:48. В рубриках: Общество.
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