Заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве региона. Поступила еще одна крупная партия однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в объеме 25644 доз. Ее распределят между всеми медицинскими организациями региона.

Всего с начала прививочной кампании в край поступило 375148 доз вакцины. По данным федерального регистра, привито первым компонентом 296227 человек, полный курс вакцинации прошло 244229 человек. Наибольшая доля привитого населения в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Наименьшая – в Хабаровском, Советско-Гаванском и Амурском районах.

Для вакцинации иностранных граждан, проживающих на территории Хабаровского края, министерство здравоохранения региона дополнительно закупило 3000 доз вакцины. Вакцинация началась 16 августа, на текущий момент более 400 человек уже получили иммунитет к COVID-19. Всего на территории края проживает 10477 иностранных граждан.

В поселке Чегдомын Верхнебуреинского района в тестовом режиме начал работу первый мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Он расположился в Районном доме культуры. 20 августа с 16:00 до 18:00 пункт будет принимать желающих получить иммунитет к коронавирусной инфекции.

– У населения обманчивое представление о вакцинации и развитии пандемии. Наблюдается постоянный прирост заболеваемости в 300–320 человек. Это очень серьезная ситуация, ее нужно переломить в сторону уменьшения. Скоро начнется новый учебный год, увеличится число контактов. Все высшие учебные заведения начнут работу со студентами в очном режиме, – сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отметило небольшое повышение уровня заболеваемости. Показатели остаются достаточно высокими. В регионе было зарегистрировано 2540 новых случаев COVID-19 против 2200 на предыдущей неделе. В структуре заболевших существенных изменений за прошедшую неделю не произошло. Наблюдается увеличение количества заболевших в возрастной группе от 50 лет и старше.

– COVID-19 по клиническим формам проявляется в 70% случаях в виде ОРВИ, пневмонии составляют 24%. Бессимптомно коронавирусной инфекцией болеет порядка 5% жителей края. Стали чаще болеть подростки и дети от 0 до 2 лет. Неизбежен подъем заболеваемости после начала учебного года, когда люди начнут возвращаться с отпусков. Отмечу, что вирус стал более контагиозен по сравнению с прошлым годом. Необходимо усилить профилактическую составляющую в детских дошкольных учреждениях и уделить особое внимание вакцинации, – рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация отмечается в поселке Тугур Тугуро-Чумиканского района и в поселке Нелькан Аяно-Майского района. Она держится под контролем Роспотребнадзора и Минздрава ежедневно. Суммарно в населенных пунктах зарегистрировано 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выдано предписание о проведении дополнительных мер профилактики, но введение ограничительных мер пока не запланировано.

В Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1 809 коек. На лечении находятся 5 584 больных. Загрузка коечного фонда 74,96%. За весь период пандемии в крае препаратами для лечения COVID-19 в амбулаториях обеспечено 18 931 человек на сумму 78,80 млн рублей. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 71 454 случая заболевания COVID-19, 65 230 человек выздоровело.