В Хабаровском крае завершено расследование уголовных дел в отношении организаторов и участников преступной группы, обвиняемых в незаконной игорной деятельности.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовных дел по обвинению двух организаторов и 8 участников преступной группы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой). Об этом NewsKhab.ru сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии следствия, в мае 2020 года трое жителей гор. Хабаровска решили заняться деятельностью по проведению азартных игр с использованием игровых автоматов, зная, что по законодательству Российской Федерации данная деятельность разрешена лишь в специальных игорных зонах на территориях Алтайского, Приморского, Краснодарского краев и Калининградской области. Мужчины приобрели 84 единицы игрового оборудования, приискали два помещения на улицах Юности и Малиновского в гор. Хабаровске и привлекли к участию в организованной преступной группе 8 человек.

Свою деятельность злоумышленники осуществляли в условиях конспирации – их переговоры носили тайный характер, посещать заведения игроки могли лишь по усмотрению участников преступной группы. Клиентов заведений встречали администраторы, которые получали от них денежные средства и предоставляли им доступ к игровому оборудованию. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю в феврале 2021 года.

Уголовные дела в отношении двух организаторов и 8 участников преступной группы с утвержденными прокурором обвинительными заключениями готовятся к направлению в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении еще одного организатора преступной группы рассматривается судом.