В Хабаровском крае продолжается акция «Вода России» в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В качестве волонтеров к ней присоединились сотрудники министерства природных ресурсов края. В Железнодорожном районе Хабаровска они очистили от бытового мусора и древесного хлама пойменное озеро реки Черная.

– Река Черная протекает по территории Хабаровска и испытывает сильное антропогенное воздействие. Это касается и пойменного озера, расположенного в районе профессионального училища №16. Относительно небольшой по размеру водный объект сильно замусорен и окружен гаражами местных жителей. В результате озеро фактически превратилось в несанкционированную свалку, – рассказали в министерстве.

Сотрудники минприроды края решили исправить ситуацию собственными силами и провели уборку и береговой полосы, и акватории озера. В ходе акции добровольцы собрали и подготовили к вывозу более 20 мешков мусора, а также выброшенные на берегу автомобильные покрышки и мебель.

– Проблема загрязнения малых рек, протекающих по территории крупных населенных пунктов края, остается по-прежнему острой. В крае регулярно проводятся акции с участием волонтеров и неравнодушных к проблемам экологии людей. Но этого недостаточно: важно, чтобы сами жители осознавали свою ответственность в вопросе утилизации бытового мусора, не засоряли близлежащие водные объекты и прилегающие лесные массивы, – отметила и.о. министра природных ресурсов края Елена Балезина.

Напомним, в этом году в Хабаровском крае в рамках акции «Вода России» нацпроекта «Экология» прошло уже более 50 мероприятий. Участниками субботников стали 1,5 тысячи волонтеров. Их силами очищено свыше 60 км береговой линии рек, озер и морского побережья. В рамках акции собрано более 300 кубометров мусора и древесного хлама. Присоединиться к акции может любой желающий. План проведения мероприятий на текущий год размещен на сайте министерства.