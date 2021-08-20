Предприятия, осуществляющие экскурсии, которые самостоятельно несут ответственность за соблюдение условий безопасности при перевозке пассажиров.
Городское управление промышленности, транспорта и связи информирует, что ограничения на работу прогулочных теплоходов на реке Амур не вводились, так как маршрут их следования не предусматривает высадку пассажиров на островах левобережья, а проходит по акватории реки в черте города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
Теплоходы «Капитан Борздов», «Москва — 75», «Москва — 83», «Заимка» принадлежат ООО «Беркут» и ИП Козловский В.В., которые самостоятельно несут ответственность за соблюдение условий безопасности при перевозке пассажиров. По вопросам аренды прогулочных теплоходов необходимо обращаться непосредственно к руководству предприятий.
Эта запись была опубликована 20.08.2021в 15:37. В рубриках: Общество.
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